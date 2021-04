ESA rekruteert voor het eerst in elf jaar astronauten: “We zoeken vrouwen in mannenwereld”

Het Europees ruimteagentschap (ESA) maakt zich klaar om opnieuw enkele kinderdromen in vervulling te laten komen. Voor het eerst in elf jaar gaat het op zoek gaat naar vier tot zes nieuwe astronauten die de ruimte willen ontdekken. Het ESA stelde maandag in aanwezigheid van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine en astronaut Frank De Winne de voorwaarden voor die aan de vacature verbonden zijn.