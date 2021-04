Kanne VV verkoopt bijna 800 pizza's

De afgelopen dagen kwamen de bestellingen van de Kannenaren en sympathisanten vlotjes binnen, want de inwoners dragen de club nog steeds een warm hart toe. De teller bereikte het mooie getal van bijna 800 bestellingen. Zaterdag 10 april konden de bestelde pizza's en pasta's dan afgehaald worden. De kantine werd coronaproof klaargemaakt en het afhalen van de bestellingen verliep ook mooi gespreid.

Zaterdag was het witte dorp heel even mini Italië, want er werd in heel veel gezinnen ofwel 's middags ofwel 's avonds pasta gesmuld. Het bestuur van Kanne VV wil dan ook iedereen bedanken die op zijn of haar manier heeft bijgedragen aan het welslagen van deze pizzadag. Ze hopen dat in de zomer - als corona het toe laat - hun galamatch en toernooi kunnen plaatsvinden en dat er weer wat leven is op en naast het veld.