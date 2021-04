Philippe Gilbert slaat de Amstel Gold Race over en hervat competitie in Waalse Pijl

Gilbert liet op 29 maart weten een pauze in te lassen om fysiek en mentaal tot rust te komen. Hij was er daardoor niet bij in de Ronde van Vlaanderen.

“Dag iedereen, ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik de competitie hervat in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het wordt een kans om de tiende verjaardag te vieren van die mooie overwinningen op mijn palmares”, zegt de ex-wereldkampioen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 38-jarige Gilbert is er deze week dus nog niet bij in de Brabantse Pijl (woensdag) en de Amstel Gold Race (zondag).

Gilbert kwam zwaar ten val in de Tour van vorig jaar in de openingsrit en is sindsdien op de sukkel. De renner werkte hard aan zijn comeback, maar raakte niet vooruit in het voorjaar en gaf op in zowel de E3 Harelbeke, als Gent-Wevelgem. Samen met de ploeg besliste hij eind maart forfait te geven voor de Ronde van Vlaanderen en wat rust in te lassen.

Er werd gehoopt dat hij opnieuw van de partij zou zijn in de Brabantse Pijl en daarna de Amstel Gold Race, maar zelf kondigde hij maandag op Twitter aan dat hij opnieuw zal koersen vanaf de Waalse Pijl, gevolgd door Luik-Bastenaken-Luik.

In zijn wonderjaar 2011 won Gilbert zowel Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl als de Brabantse Pijl.