Aero Kiewit verwelkomt nieuw lesvliegtuig

Aero Kiewit mocht vorige vrijdag een nieuwe bestelling gaan afhalen bij vliegtuigbouwer Tecnam in Capua (Italië). Het nieuwe toestel is een tweezitter en zal voornamelijk als lesvliegtuig ingezet worden.

Piloot-voorzitter Frank Sterckmans en piloot Wesley Thielens vertrokken vorige woensdag vanuit Zaventem richting Capua. Daar begon de eerste vlucht van de OO-KWI – het registratie kenteken van de nieuwe Tecnam – om via Trento naar Hasselt te vliegen aan een kruissnelheid van 100 knopen (180 km/u). Het nieuwe toestel wordt nu eerst in Antwerpen aangeboden voor technische en administratieve controle en goedkeuringen. Over enkele weken keert het terug naar Kiewit om ten volle worden ingezet. De 18 leerling-piloten kijken alvast uit om zich in de nieuwe machine te nestelen.

De vloot van de Kiewitse vliegvereniging telt nu één vierzitter, drie tweezitters en twee ULM (Ultra Light Motorised) toestellen. Het vliegplein biedt in de vernieuwde hangars ook plaats aan meerdere toestellen waarvan leden eigenaar zijn.