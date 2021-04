Ferm Meeuwen is dankbaar voor leden en bestuur

“Pasen is een feest van dankbaarheid. Ondanks de moeilijke tijd waar iedereen door moet, zijn er nog veel kleine dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn”, klinkt het bij Ferm Meeuwen. “Zo hebben onze bestuursleden een kort stoepbezoekje gebracht aan onze leden, die verrast werden met een lekkere paasverwennerij. Maar ook ons fantastisch bestuur, waar we steeds op kunnen rekenen, werd bedacht met een lekker bedankje met voor ieder een toepasselijk bedankkaartje.”

