Makant Lommel organiseert wandelzoektocht door de stad

Markant stelde zopas een mooie wandelzoektocht op in en rond het centrum van Lommel. De start was voorzien aan de Lommelse bibliotheek, waarna de wandelaars een mooie ronde konden maken door verschillende straten en bezienswaardigheden. Tijdens de tocht leerden de deelnemer ook iets bij over de stad. Zo waren er vragen over de herkomst van de straatnamen, over hoe het vroeger was, over toekomstige projecten enzovoort. De leden hadden bijna twee maanden om de oplossingen binnen te sturen. De winnares met de meeste juiste antwoorden werd bedacht met een natje en een droogje.