Hoe de Brabantse Pijl profiteert van (geen) Parijs-Roubaix én het WK in Leuven

Geprangd tussen Parijs-Roubaix en de Waalse klassiekers is de Brabantse Pijl een scharnierpunt tussen hen die van de kasseien houden en zij die graag klimmen. In principe moet wie van nijdigaards als de Paterberg en Kwaremont houdt ook zijn ding kunnen doen op de hellingen van Vlaams-Brabant. En toch is het een weinig evidente combinatie die dit jaar iets evidenter wordt gemaakt door het wegvallen van… Parijs-Roubaix.