In deze vijf Limburgse vaccinatiecentra kunt u zich inschrijven op de centrale reservelijst Qvax

De vaccinatiecentra hadden in principe tot zondagavond de tijd om te laten weten of ze al dan niet de centrale reservelijst Qvax zouden gebruiken. Naast Deinze en Roeselare, waar vorige week donderdag een proefproject van start ging, hebben nog 34 vaccinatiecentra aangegeven vanaf dinsdag met Qvax aan de slag te gaan.

Niet opnieuw registreren

Moonens verwacht dat er in de nabije toekomst nog vaccinatiecentra zullen volgen. Maandagnamiddag geeft het agentschap bijvoorbeeld nog een opleiding over het gebruik van Qvax. “Het is nog niet duidelijk waarom bepaalde vaccinatiecentra nog niet hebben ingetekend. Mogelijk speelt de vakantieperiode een rol, net als het feit dat de vaccinatiecentra vanaf deze week hoge volumes moeten draaien”, aldus Moonens. “Ik ben er vrij zeker van dat er nog meer zullen volgen.” Sowieso is het agentschap van plan om aan de vaccinatiecentra te vragen waarom ze eventueel niet met de lijst aan de slag willen.

Mensen die zich reeds geregistreerd hebben, hoeven dat niet nogmaals te doen. Wel vraagt het agentschap om regelmatig de beschikbaarheden na te kijken en indien nodig aan te passen.

De reservelijst volgt de vaccinatieplanning. Dat betekent dat mensen opgeroepen worden volgens hun leeftijd en/of onderliggende aandoeningen. Het doel van de reservelijst is om zo weinig mogelijk vaccins verloren te laten gaan. De lijst van de vaccinatiecentra die QVAX gebruiken, kan je hier raadplegen.

(lto)