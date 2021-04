Wéér een tegenslag voor Nina Derwael: geen EK door voetblessure

Wéér een opdoffer van formaat voor Nina Derwael. De Truiense wereldkampioene kan niet deelnemen aan het Europees Kampioenschap toestelturnen, dat op woensdag 21 april begint in het Zwitserse Bazel. De Belgische delegatie vertrekt komend weekend, maar Derwael zal er niet bij zijn. Volgens een mededeling van de Gymfed kampt ze sinds enkele weken met een lichte blessure aan de voet en heeft ze zich niet optimaal kunnen voorbereiden. Daardoor is de competitie van haar programma geschrapt.

“Het is jammer dit EK te moeten missen, maar met het oog op de Olympische Spelen is dit de beste beslissing”, zegt Derwael in het persbericht.

Annus horribilis

Voor de 21-jarige Derwael is dit de zoveelste opdoffer. Sinds haar wereldtitel in Stuttgart, op 12 oktober 2019, is ze door de coronapandemie niet meer in competitie uitgekomen. 2020 werd een annus horribilis met eerst een mentale dip, dan het uitstel van de Spelen, vervolgens drie quarantaines en een geschrapt EK. Daarbovenop kwamen de getuigenissen over mentaal en fysiek misbruik aan de turnschool in Gent, een dossier waarin binnenkort een standpunt van minister Ben Weyts wordt verwacht. Derwael staat er op de bres om haar coaches, Marjorie Heuls en Yves Kieffer, te verdedigen.

Dit jaar had Derwael haar comeback in competitie moeten maken, eerst op de Wereldbeker in Doha, daarna in Japan. Beide wedstrijden werden geschrapt. Het enige dat al die tijd in de buurt kwam van een wedstrijd, waren interne tests binnen Team Belgym. En nu valt dus ook dit EK in het water.

Op haar programma staan nu een interne test op 5 juni, gevolgd door de FIT Challenge in Gent (25-27 juni), een nog nader te bepalen voorbereidingswedstrijd in juli en twee teamstages (12-16 april en 21-24 juni).

In de Belgische selectie wordt Derwael vervangen door Jutta Verkest (Gymflex Mechelen). Zij reist mee met het trio Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare), Jutta Verkest (Gymflex), Fien Enghels (Turnkring Geraardsbergen) en Noémie Louon (Turnclub Varsenare).