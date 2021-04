De bom onder ‘De mol’: wees Gilles De Coster de saboteur gewoonweg aan?

De mol doet voortreffelijk zijn job. Terwijl de deelnemers al zo’n 50.000 euro hadden kunnen winnen, zit er nog maar iets meer dan 10.000 euro in de groepspot. Ook in het Olympiastadion van München en in de Beierse Alpen ging zondagavond weer een pak geld verloren en bovendien zorgde de bomproef voor een kil sfeertje onder de kandidaten. Maar wie is de meesterlijke saboteur van 2021? Wees Gilles De Coster hem gewoon aan? Of stond het op iemands trui te lezen? Tenzij de code op de bom natuurlijk de weg naar de mol wijst...