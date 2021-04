Een nachtje doorsteken op de Vlasmarkt: ook in 2021 zal het niet kunnen. — © Steven Hendrix

GENT

Wat al weken in de lucht hing, is nu ook officieel: de Gentse Feesten zullen ook in de zomer van 2021 niet doorgaan. Het Gentse stadsbestuur heeft maandag met een officiële mededeling het volksfeest geannuleerd.