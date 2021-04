Deceuninck-Quick Step heeft meerdere ijzers in het vuur voor Brabantse Pijl

Deceuninck-Quick Step verschijnt woensdag met een sterk blok aan de start van de 61e Brabantse Pijl (1.Pro). “We kunnen verschillende kaarten uitspelen”, zo klinkt het maandag in een persbericht. Wereldkampioen en titelverdediger Julian Alaphilippe is er niet bij.

Naast de Deen Mikkel Honoré, vorige week nog winnaar van een rit in de Ronde van het Baskenland, rekent de Belgische WorldTourformatie op Yves Lampaert, de Italiaan Mattia Cattaneo en de Fransen Rémi Cavagna en Florian Sénéchal. De Amerikaan Ian Garrison en Pieter Serry, in 2012 derde in de Brabantse Pijl, vervolledigen de selectie.

“De Brabantse Pijl is de soort koers waarin we van bij de start geconcentreerd moeten zijn, want de wedstrijd kan heel snel openbreken”, verklaart sportdirecteur Klaas Lodewyck. “We verwachten meteen een hoog tempo en veel aanvallen, zeker op het lokale circuit dat een stuk lastiger is gemaakt. We kunnen verschillende kaarten uitspelen en we verbergen niet dat we een goed resultaat willen behalen. We staan dan ook met vertrouwen aan de start.”