Salaris ‘topverdiener’ Lewis Hamilton verlaagd: wat verdienen de andere F1-piloten?

Zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton heeft fors salaris moeten inleveren bij Mercedes, zo bericht ‘Racefans’. Hamilton blijft echter wel de topverdiener in de Formule 1.

Het was opmerkelijk hoe de contractbesprekingen tussen Lewis Hamilton en het Mercedes F1 team de voorbije maanden maar bleven aanslepen. Pas enkele weken voor aanvang van het nieuwe F1-seizoen was er zogenaamde ‘witte rook’ en was de contractverlenging een feit.

Nee, geen nieuwe meerjarige overeenkomst maar slechts een contractverlenging van één jaar. Al eerder werd er gespeculeerd dat Hamilton niet te spreken was over de voorwaarden van het nieuwe contract, onder andere wat de duur en het financiële aspect betreft. Nu blijkt ook waarom.

Hamilton zou immers maar liefst 10 miljoen dollar hebben moeten inleveren. Zijn vast salaris daalde zo van 40 miljoen dollar naar ‘slechts’ 30 miljoen dollar. Voor alle duidelijkheid, dat is slechts het basissalaris van Hamilton zonder eventuele bonussen of persoonlijke sponsordeals.

Wie trouwens eveneens fors moest inleveren was Sebastian Vettel. De viervoudig F1-kampioen maakte de overstap van Ferrari naar het Aston Martin F1 team maar de Duitser verdient daar ongeveer de helft van wat hij bij Ferrari verdiende: 15 miljoen dollar.

Met dat salaris moet hij naast Lewis Hamilton ook Max Verstappen, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo laten voorgaan. Alpine, het vroegere Renault F1 team, tastte duidelijk fors in de geldbuidel om tweevoudig kampioen Alonso zijn F1-comeback te laten maken.

Het ‘salaris van de F1-piloten in 2021

Lewis Hamilton Mercedes 30 miljoen usd

Max Verstappen Red Bull 25 miljoen usd

Fernando Alonso Alpine 20 miljoen usd

Daniel Ricciardo McLaren 15 miljoen usd

Sebastian Vettel Aston Martin 15 miljoen usd

Charles Leclerc Ferrari 12 miljoen usd

Valtteri Bottas Mercedes 10 miljoen usd

Lance Stroll Aston Martin 10 miljoen usd

Carlos Sainz Jnr Ferrari 10 miljoen usd

Kimi Raikkonen Alfa Romeo 10 miljoen usd

Sergio Perez Red Bull 8 miljoen usd

Lando Norris McLaren 5 miljoen usd

Esteban Ocon Alpine 5 miljoen usd

Pierre Gasly AlphaTauri 5 miljoen usd

Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 miljoen usd

Mick Schumacher Haas 1 miljoen usd

Nikita Mazepin Haas 1 miljoen usd

Nicholas Latifi Williams 1 miljoen usd

George Russell Williams 1 miljoen usd

Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.5 miljoen usd