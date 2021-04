Atlete (20) deelt hoe haar vriend veranderde sinds hun relatie: “Dit is wat ik dàcht dat ik kreeg”

De lockdown is voor velen niet echt genadig geweest op het vlak van gewicht en was ook nefast voor een verzorgde haardos. Voeg daarbij nog eens het comfort van een langdurige relatie en het verslodderen kan snel gaan. Dat beseft de Britse zevenkampster Holly Mills (20) maar al te goed. Ze deelde op TikTok beelden van haar vriendje - mét en zonder wasbord - om duidelijk te maken wat een relatie met het lichaam kan doen. “Dit is wat ik dàcht dat ik kreeg”, klinkt het gekscherend, waarna ze besluit met “ik hou van je”.