Lommel

In de Lommelse Kranenvenstraat in Lommel woedde maandagochtend een uitslaande brand in een appartementsgebouw met vier flats. Een huis brandde volledig uit en de drie anderen zijn onbewoonbaar door rook- en blusschade. Een bewoonster, een zwangere vrouw, werd voor medische controle overgebracht naar het ziekenhuis.