De Supra Bazar in Lievegem. De groep van de familie Vanhalst telt vijf dergelijke megastores in West- en Oost-Vlaanderen. — © Brecht Van Maele

Geert en Nadine Vanhalst waren op de Mipim-beurs in Cannes in 2019 aan het feesten toen speurders binnenvielen op de hoofdzetel van hun winkelketen Supra Bazar en in hun privéwoonst. Mogelijk wordt dit een van de grootste fiscale schikkingen ooit.