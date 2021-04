Onwennige Fabio Jakobsen geniet van terugkeer na zware crash: “De angst ebde weg”

Hij lachte, zwaaide en praatte met veel van zijn collega’s. Fabio Jakobsen genoot van zijn terugkeer in het peloton. De man die acht maanden geleden zwaargewond raakte in Polen tijdens een massasprint liet dát geweld in de eerste etappe van de Ronde van Turkije aan zich voorbij gaan. Wel eindigde Jakobsen in dezelfde tijd als winnaar en landgenoot Arvid de Kleijn als 147e, een plek waar hij normaliter zijn neus voor ophaalde, maar nu met trots op terugkijkt.