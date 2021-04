Politie-inval bij 16-jarig supertalent van Dortmund doet wenkbrauwen fronsen: “Zijn ex opgesloten”

Youssoufa Moukoko zit in slechte papieren. Het 16-jarige supertalent van Borussia Dortmund kreeg afgelopen weekend de politie over de vloer omdat hij zijn ex-vriendin had opgesloten na een ruzie.

Voor Moukoko zit het voetbalseizoen er sinds kort helemaal afgelopen. De aanvaller liep met de Duitse U21 op het EK voor beloften in Hongarije een kwetsuur aan de ligamenten op en komt niet meer in actie. Hij maakte dit seizoen als jongste speler ooit zijn debuut in de Champions League en Moukoko werd ook de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga.

Maar als puntje bij paaltje komt, blijft de Duitser ook gewoon een tiener die wel eens slechte beslissingen neemt. Zo had Moukoko afgelopen weekend ruzie met een ex-vriendin in zijn appartement. Volgens Bild was de discussie nog niet voorbij toen de ploegmaat van drie Rode Duivels (Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier) bij Borussia Dortmund dringend op een afspraak moest zijn. Hij besloot daarom zijn ex op te sluiten tot hij terug was.

De vrouw, die overigens zeven jaar ouder zou zijn dan Moukoko en met hem een relatie begon toen hij 14 jaar was, kon niet naar buiten en belde daarop de politie. Agenten kwamen haar vervolgens bevrijden, maar een klacht zou ze niet ingediend hebben tegen de talentrijke spits. Moukoko heeft echter wel een onderzoek aan zijn been voor zijn daden.