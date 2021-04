Waarom Moeskroen-Antwerp zo belangrijk is voor degradatiestrijd én play-off 1

Moeskroen - Antwerp (maandagavond, 20u45) is de laatste wedstrijd van speeldag 33 in de Jupiler Pro League. Als de Henegouwers vanavond minstens één punt pakken tegen Antwerp, degradeert Nicky Hayen en Waasland-Beveren rechtstreeks naar 1B. Valt het doek vanavond of krijgen de Waaslanders op de slotspeeldag tegen OH Leuven nog een waterkansje om de degradatie te ontlopen? En wat met de PO1-tickets? Alle scenario’s opgelijst.