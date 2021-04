Marc Van Ranst: “Geen compassie voor feestende jongeren”

Na de vele lockdownfeestjes van afgelopen weekend zegt viroloog Marc Van Ranst in Knack “nul compassie” te hebben met de feestende jongeren. Volgens de viroloog moeten zij gewoon even doorbijten.

De viroloog heeft duidelijk geen compassie met de jongeren die lockdownfeestjes organiseren en eraan deelnemen. Ook niet wanneer zo’n feestjes helemaal uit de hand lopen, zoals afgelopen zaterdag. Toen overleed een 21-jarige jongen in Antwerpen toen hij de politie probeerde te ontvluchten. Hij viel uit het raam van een hotel en overleed aan zijn verwondingen. Op Twitter gaf Marc Van Ranst aan het incident bijzonder tragisch te vinden, maar geen compassie te hebben voor de lockdownfeestjes.

Maar het geduld is duidelijk bij veel jongeren op. Er worden lockdownfeestjes georganiseerd en begin deze maand mondde een bijeenkomst in het Ter Kamerenbos uit in arrestaties en raakten verschillende agenten gewond. Toch kan volgens Marc Van Ranst de bevolking niets anders doen dan geduld uitoefenen. Ook benadrukt hij in het interview dat er wel “veel dingen kunnen gedaan worden” zoals fietsen, naar het museum gaan en buiten sporten.

Bellen tijdens feestjes

Over feesten, fuiven en testevenementen wil de viroloog nog niet horen: “Die testevents zullen niet vermijden dat je idioten gaat hebben die de regels aan hun laars zullen lappen. Er gebeuren vandaag trouwens veel meer feestjes dan we denken. De nieuwste rage is Marc Van Ranst opbellen vanop zo’n feestje. Afgelopen nacht gebeurde dat acht keer. Plezant, hoor.”

De viroloog vraagt om nog even geduld te hebben “want binnenkort zullen sectoren zoals de horeca opnieuw open gaan.”