Elise Mertens behoudt zeventiende plaats op WTA-ranking

De 25-jarige Hamontse begon vorige week in mineur aan haar gravelseizoen. Op het toernooi van Charleston ging ze in haar eerste wedstrijd, tegen de Française Alizé Cornet, meteen onderuit maar die snelle exit vertaalt zich dus niet in verlies op de ranking.

De toernooizege in de VS was zondag weggelegd voor Veronika Kudermetova. Die won op haar 23e een eerste WTA-titel. In het klassement stijgt ze negen plaatsen naar nummer 29.

De Colombiaanse tiener Maria Osorio doet lager op de ranking de beste zaak van de week. Dankzij haar eerste toernooiwinst, voor eigen publiek in Bogota, gaat ze 45 posities vooruit. Ze staat nu 135e.

De Australische Ashleigh Barty blijft helemaal bovenin de plak zwaaien voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep. De Tsjechische Petra Kvitova (tiende) wipt over de Nederlandse Kiki Bertens (elfde) en zorgt voor de enige verandering in de top tien.

Alison Van Uytvanck blijft nummer 66 van de wereld en de tweede Belgische, voor Kirsten Flipkens (98e, -1), Greet Minnen (118e, -1) en Ysaline Bonaventure (130e).