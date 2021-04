Golfprimeur: Japanner Hideki Matsuyama mag groene jasje aantrekken na winst van de Masters

Hideki Matsuyama heeft het Masters Tournament golftoernooi, de met 11,5 miljoen gedoteerde eerste major van het seizoen, gewonnen. Hij is daarmee de eerste Japanner die het toptoernooi, dat wordt gespeeld op de Augusta National golfbaan in de Amerikaanse staat Georgia, op zijn naam schrijft.

Matsuyama eindigde op een score van 278 slagen. De Amerikaan Xander Schauffele zette zijn Japanse speelpartner in de slotfase nog wel even onder druk, maar ging op de zestiende hole in de fout met een triple bogey. Zijn landgenoot Will Zalatoris (24) eindigde in zijn eerste Masters als tweede met een score van 279, gevolgd door Schauffele en landgenoot Jordan Spieth (beiden 281).

De winnende bal van de 29-jarige Matsuyama, inclusief Japans commentaar:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“De Japanse sporters die ik vroeger bewonderd heb, waren voornamelijk basketballers en geen golfers”, aldus Matsuyama, die in één klap 1,75 miljoen euro rijker is. “Ik hoop dat er, door wat ik hier heb kunnen bereiken, ooit Japanners zullen zijn die in mijn voetsporen willen en gaan treden.”

Matsuyama is de eerste Japanse man die één van de vier majors in het golf op zijn naam schrijft. Hij is na de Zuid-Koreaan Yang Yong-eun, die in 2009 het PGA Championship won, de tweede Aziaat die bij de mannen een ’monument’ op zijn erelijst heeft staan. Namens Japan wonnen Chako Higuchi (1977) en Hinako Shibuno (2019) bij de vrouwen al eens een major.

Matsuyama was in 2011 de beste amateur op de Masters op de gedeelde 27e plek. Zijn beste resultaat op een major was de tweede plaats op de US Open in 2017.