Ziekenhuisopnames dalen licht, maar overlijdens stijgen fors

In de zeven dagen tot en met zondag zijn er in België dagelijks gemiddeld 254 patiënten met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Het gaat om een lichte daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande week. Dat blijkt maandagochtend uit de statistieken van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus daalt. In de week van 2 tot en met 8 april ging het om gemiddeld 3.558 per dag, een vijfde minder dan in de zeven dagen ervoor. Er werden wel 29 procent minder tests uitgevoerd (45.200) en de positiviteitsratio steeg licht tot 8,9 procent (+ 1,1 procent).

Momenteel liggen er 3.084 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, van wie 899 op de afdelingen intensieve zorg. Op de afdeling intensieve zorgen gaat het om een stijging met 8 procent.

De overlijdens nemen nog fors toe. In de week van 2 tot en met 8 april bezweken dagelijks 43 mensen aan Covid-19, 46,6 procent meer dan in de voorgaande week. Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België nu al 925.476 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In totaal tekende ons land 23.473 sterfgevallen op.

Het reproductiegetal bedraagt momenteel 0,99. Als die boven de 1 is, wil het zeggen dat de epidemie zich sneller verspreidt. De incidentie is nu 488.

(lto)