Het is een eeuwigheid geleden: Mathias Coppens (42) die een programma presenteert zonder broer Staf. Maar de gloednieuwe quiz De Omgekeerde Wereld is een soloslim voor de oudste Coppens-telg. “Ik zag mezelf nooit als quizmaster, vanwege mijn dyslexie. Ik verspreek me voortdurend.”