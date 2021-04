Janice Cayman evenaart Aline Zeler als recordinternational bij de Red Flames

Janice Cayman speelde zondag in het oefenduel tegen Ierland haar 111e interland voor de Red Flames en evenaarde zo recordinternational Aline Zeler (ex-KRC Genk Ladies). De aanvalster van Lyon, die zondag aan de linkerkant speelde bij de Flames, maakte de negentig minuten vol. Afgelopen donderdag tegen Noorwegen (0-2 nederlaag) was ze ingevallen bij de rust.

De 32-jarige Antwerpse debuteerde op 28 oktober 2007 voor de Red Flames in een duel tegen Duitsland. Ze maakte de opgang van de Belgische voetbalvrouwen mee en was een belangrijke pion in het team dat zich voor het eerst plaatste voor een EK, in 2017.

Vorige week was het nog onzeker of Cayman wel kon afreizen naar de Flames. Ze zat in Frankrijk in quarantaine na enkele coronagevallen bij haar team Lyon. Na maandag een negatieve coronatest te hebben afgelegd, arriveerde ze dinsdag toch in het trainingscentrum in Tubeke.