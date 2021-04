HASSELT

Tien van de achttien Vlaamse gemeenten, die ondermaats scoren met het vaccineren van hun 65-plussers, zijn Limburgs. Vooral het noordoosten en het zuidwesten van Limburg blijven wat achter. Al is de enige gemeente in Vlaanderen waar al meer dan 60 procent gevaccineerd is, ook Limburgs: Voeren.