Overlegcomité moet weer zeer moeilijke keuzes maken

BRUSSEL

Het overlegcomité staat woensdag weer voor een zeer moeilijke opgave. Het aantal besmettingen daalt, maar het is niet uitgesloten dat dit aan minder testen ligt. De druk op de ziekenhuizen blijft enorm. De vraag is dan ook of de politiek haar gemaakte beloftes kan inlossen. “We mogen niet pokeren met de draagkracht van onze ziekenhuizen”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).