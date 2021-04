Van bodybalm en badzout tot hondenzeep

Katya Loos (47), expert woningkredieten bij KBC, ontwikkelde in coronatijd een passie voor natuurlijke huidproducten. In haar atelier op zolder maakt ze nu haar eigen handgemaakte producten voor een zachte en zuivere huid.

Katya Loos uit Mechelen-Bovelingen had de laatste jaren veel last van een droge en snel geïrriteerde huid. “Als liefhebber van Zuid-Frankrijk kwam ik vaak op markten waar mensen hun ambachtelijke huidproducten aanboden en dit trok mij enorm aan. Ik ben me dan beginnen te verdiepen me in de ingrediënten, bereidingswijze en de verschillen met commerciële producten. Al snel bleek dat er in de commerciële producten allerlei toevoegingen zitten, die allesbehalve gezond zijn voor de huid.”

Toen corona vorig jaar de kop opstak, besloot ze ervoor te gaan. “Door de lockdown kwam heel wat tijd vrij en begon ik mijn eigen producten te maken”, vertelt Katya. De mensen die ik mijn producten liet uitproberen, waren heel enthousiast door de zachtheid en deugd voor hun huid en adviseerden me om de producten op de markt te brengen.”

Handgemaakt

Zo ontstond Skinziness: een samentrekking van ‘skin’ en ‘happiness’, waarbij de Z staat voor zuiver. In haar atelier op zolder doet ze de research, test ze nieuwe combinaties uit en vervaardigt ze alle huidproducten. “Alles is handgemaakt, ik gebruik alleen kookpotten en mallen. Ook zijn alle ingrediënten zijn natuurlijk en biologisch, ik maak enkel gebruik van natuurlijke geur- en kleurstoffen.”

Verkooppunten

Bij SkinZiness vind je een gamma aan zelfgemaakte zepen, bodybalm, lichaamsoliën en badzout. “En binnenkort komen daar shampoobars, huishoudzeep en zelfs hondenzeep bij”, zegt Katya. “Ik ga ook mini-zeepjes aanbieden die als bedankjes kunnen gekocht worden voor huwelijken en communies. Al mijn huidproducten kunnen via de website aangekocht worden, maar ook via enkele Limburgse verkooppunten, zoals schoonheidsspecialisten, massagesalons en apothekers in de buurt. Inwoners van Heers kunnen hun producten persoonlijk komen afhalen in mijn atelier.”

Praktisch:

SkinZiness

Begijnenpad 1a, Mechelen-Bovelingen

0474/52.65.06

info@skinziness.com

Website: https://skinziness.com

Facebook/Instagram: SkinZiness

Open: op afspraak.