Het avontuur in ‘De mol’ is na vier afleveringen voorbij voor vaatchirurg Katrien (39). Dat twee kandidaten pasvragen op zak hadden, heeft haar wellicht de das omgedaan. Dus moet ze de Beierse bergen achter zich laten en vroeger naar huis keren. “Ik heb iedereen verteld dat ik een drie weken lange opleiding zou volgen in Duitsland. Ik wist toen nog niet eens dat we naar Duitsland zouden gaan.”