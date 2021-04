Lommel SK mag een kruis maken over de twee plek, die naar Seraing gaat. Union had zondagavond aan twee doelpunten in de tweede helft voldoende om een onmondig groen-wit over de knie te leggen. Nul op twaalf tegen de kampioen, cijfers liegen nooit. Seraing pakt de felbegeerde tweede stek en mag zich zo opmaken voor de barragematchen met de nummer 17 van 1A, Lommel blijft een extra jaartje in 1B.