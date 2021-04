Chapeau voor de VAR! Afgekeurde goal Ruud Vormer was een kwestie van centimeters

Club leek bij de eerste serieuze kans van de wedstrijd, na tien minuten, meteen op voorsprong te komen. Charles De Ketelaere stak handig tot bij Ruud Vormer, die goed wegdraaide, uithaalde en via de voet van Miazga de bal tegen de netten joeg. Op aangeven van de VAR besliste scheidsrechter Visser echter om het doelpunt af te keuren omdat Vormer een klein voetje buitenspel stond. In de herhaling was te zien dat het slechts om enkele centimeters ging.