An Swartenbroekx over geheime relatie met Jacques Vermeire: “We vroegen om het stil te houden”

Dertig jaar lang heeft An Swartenbroekx (51) Bieke Crucke in FC De Kampioenen gespeeld. Daar heeft ze ook Jacques Vermeire (69) leren kennen, met wie ze twee jaar een koppel vormde. Een relatie die ze destijds heel goed verborgen konden houden. “De pers wist het, maar wij vroegen om het stil te houden”, vertelt ze in Hadiemicha op Ment TV aan gastvrouw Micha Mara.

Swartenbroekx noemt het een geluk dat de relatie toen niet is uitgekomen. “Het was zoiets speciaal, uniek en niet evident. Wij hadden dan ook absoluut niet de behoefte om daarmee naar buiten te komen”, vertelt ze. “De pers wist het, maar we vroegen het hen om het stil te houden en dat was oké. In die fase van mijn leven was dat echt een mooie periode. Je kreeg tenminste de kans om uit te zoeken of het wel of niet werkt met elkaar.”

De relatie bleef niet duren. Swartenbroekx liep in de Malediven een Duitse diepzeeduiker tegen het lijf. Of eerder, zwom. “Ik kwam hem tegen onder water. Dat was een coup de foudre. De biologische klok was ook aan het tikken. Hij is meegekomen, we hebben twee kinderen gekregen. En oké, die relatie is dan fout gelopen, dat is jammer uiteindelijk.”

Later leerde ze haar huidige man, acteur Guido De Craene (65) kennen. Ook op de set van FC De Kampioenen, want hij speelde de ceremoniemeester tijdens het huwelijk tussen Bieke en Marc Vertongen (Herman Verbruggen). “Hij kwam een fleecedekentje over me heen leggen en keek in mijn ogen. In het kerkportaal zijn we dan verliefd geworden.”

(eadp)