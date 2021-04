Lommel

Zondag in de late namiddag hebben vandalen toegeslagen in het Mariapark aan de Martinus Van Gurplaan in Lommel-Werkplaatsen. In de Mariagrot zijn alle offerkaarsen op de kaarsenstandaard vernield. Ook in een kapel in het park is een elektronische kaars met een stok door het traliewerk stukgeslagen. Het Mariabeeld dat er staat bleef ongeschonden.