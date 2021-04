Miete Celus was de uitblinkster in haar allerlaatste match. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Top Divisie Vrouwen

Met een stuntzege op de laatste speeldag in Boom pakt Lummen in extremis de zevende plaats. Miete Celus was andermaal de uitblinkster en scoorde 33 punten in haar allerlaatste wedstrijd.