Voor het eerst in drie jaar en in negen onderlinge confrontaties heeft een uitgekookt Anderlecht nog eens gewonnen van Club Brugge. Het draaide een achterstand in vier minuten tijd om in een 2-1 zege nadat het een hele wedstrijd nauwelijks had aangevallen. Paars-wit springt over Antwerp naar de derde plaats en staat nu wel héél dicht bij Play-off 1.