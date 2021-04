Zes jong volwassenen met bromfiets betrapt op gezellig samenzijn in bos in Lommel

De politie van Lommel heeft donderdagavond zes jong volwassenen beboet die in het bos een treffen hadden. Dit is tegen de coronaregels. Bij de politie waren er de voorbije weken meerdere meldingen van overlast door bromfietsers in de omgeving van de oude Diestersebaan en Ford testbaan en dit vooral in de latere avond.

Die bewuste donderdagavond werden ze betrapt door de politie. De zes aanwezigen waren met de bromfiets en organiseerden er een gezellig samenzijn. maw