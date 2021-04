Onze chef sport na de derby: “4-0 verliezen tegen de aartsrivaal komt hard aan voor de STVV-fans”

KRC Genk is zeker van play-off 1 en heeft zijn eerste ‘prijsje’ beet. We gebruiken een verkleinwoord, want het Genkse seizoen moet nu nog volmaakt worden. Het kan een topseizoen worden als in play-off 1 sterk gepresteerd wordt en als de bekerfinale tegen Standard gewonnen wordt. Voor STVV is deze 4-0 tegen de aartsrivaal een pijnlijke nederlaag. Toch moeten de fans terugdenken aan december toen STVV voorlaatste stond. Nu zijn ze gered. Dat is de belangrijkste conclusie voor de Kanaries. Volgend seizoen is zich redden niet meer voldoende.