Van trainingsijver gesproken: amper één week na de Ronde begint Mathieu van der Poel aan ‘Missie Olympische Spelen’ op de mountainbike

“Ik ga een week rusten en focus mij dan op het mountainbiken. Ik ben heel blij dat ik opnieuw mijn favoriete discipline mag uitvoeren”, liet Mathieu van der Poel vlak na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen optekenen. En of MVDP blij is om opnieuw om zijn mountainbike te mogen kruipen. Want exact een week na de Ronde houdt Van der Poel woord.