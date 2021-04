Fabio Jakobsen sprint niet mee in Ronde van Turkije bij comeback, ritzege gaat naar landgenoot na ontregelde massaspurt

De Nederlander Arvid de Kleijn (Rally Cycling) heeft de eerste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen na een ontregelde massaspurt. Daarin toonde de 27-jarige De Kleijn zich dus de snelste. Hij haalde het nipt voor Kristoffer Halvorsen. Fabio Jakobsen reed zijn eerste wedstrijd sinds zijn horrorcrash van vorig jaar in de Ronde van Polen en finishte in het peloton.

Na een eerdere afgelasting door hevige sneeuwval werd er vandaag dan toch gekoerst in Turkije. De eerste etappe werd wel flink ingekort. Het werd uiteindelijk een korte openingsrit van 72,4 kilometer met start en finish in Konya, waar ook de etappe van morgen start en aankomt.

De vlucht van de dag - die geen lang leven beschoren was - bestond onder meer uit onze landgenoot Sean De Bie, die ook de tussensprint won. Al snel werd duidelijk dat er echter gesprint ging worden in Konya. We kregen een flink ontregelde sprint nadat een renner op 1,5 kilometer van de streep uit zijn klikpedaal schoot en zo een valpartij in het tweede deel van het peloton veroorzaakte. In alle hectiek zegevierde dus Arvid de Kleijn. De Nederlander van Rally Cycling won heel nipt voor Kristoffer Halvorsen (Team Uno-X Pro Cycling). Voor de 27-jarige De Kleijn is het zijn derde profzege nadat hij eerder de Druivenkoers in 2019 en de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen (2017) op zijn naam bracht.

Eerste Belg was Jasper Philipsen op de vijfde plaats, na Mark Cavendish die vierde werd. Cavendish’ ploegmaat, Fabio Jakobsen, reed zijn eerste officiële wedstrijd na zijn horrorcrash van augustus 2020 in de Ronde van Polen. Jakobsen reed de etappe probleemloos uit en finishte in de buik van het peloton. Aan sprinten waagde de Nederlander van Deceuninck - Quick-Step zich nog niet.

