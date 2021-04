André Hazes deelt eerste beelden met nieuw lief Sarah van Soelen

De Nederlandse zanger André Hazes (27) is tot over zijn oren verliefd op influencer Sarah van Soelen (25). Hazes bevestigde vorige maand dat zijn relatie met Monique Westenberg - met wie hij een zoontje heeft - voorgoed voorbij is, maar hintte dat hij zijn hart opnieuw verloren heeft. “Ik ben gek op haar”, klonk het onlangs nog in een Nederlandse talkshow. Nu deelt de zanger een kort filmpje van zichzelf en zijn nieuw lief, die beiden breed glimlachen, op Instagram Stories.