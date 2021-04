Tokio reserveert hotel voor atleten die positief testen op coronavirus

De Olympische Spelen, die een jaar vertraging opliepen omwille van het coronavirus, vinden plaats in de Japanse hoofdstad van 23 juli tot 8 augustus. De Paralympische Spelen gaan door van 24 augustus tot 5 september.

Sporters en delegatieleden die positief testen, moeten 24/24 in isolatie blijven in het hotel en zich er ook laten behandelen, in principe voor een periode van tien dagen.

Het organisatiecomité mikt op een hotelcomplex met zicht op zee in de wijk Harumi op enkele kilometers van het atletendorp. Bovendien zullen er 30 speciale voertuigen klaarstaan om besmette atleten te vervoeren.

Volgens in februari gepubliceerde richtlijnen in de playbooks van de organisatoren moeten de atleten ten minste om de vier dagen een test ondergaan, maar volgens het Japanse persagentschap moet die testfrequentie opgetrokken worden. Een tweede versie van de playbooks is voorzien voor later in de maand april.

De toename van het aantal besmettingen in Tokio en haar departementen heeft de Japanse regering ertoe aangezet om de maatregelen te verstrengen en zo de verspreiding van het virus af te remmen. Vanaf maandag moeten de bars en restaurants er om 20u sluiten. Grote evenementen mogen dan weer maximaal 5.000 personen ontvangen.

Drie weken geleden heeft de regering de noodtoestand die sinds begin januari van kracht was in de hoofdstad en drie departementen opgegeven, maar ze moet die beslissing dus bijstellen.