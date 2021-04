Vrouw komt thuis in leeg appartement na vakantie: “Ook urne met as van vader weg” (viral - Newsflare). — © Het Belang van Limburg

Na een vakantie in Mexico kwam de Amerikaanse Kayla Lacara (22) thuis in een leeg appartement. De vrouw van wie Kayla het appartement huurde, greep haar kans om ‘op te ruimen’. “Zelfs urne met as van mijn vader is weg.”

“Ik ben 22 en die vrouw heeft mijn hele leven gestolen”, aldus Kayla die naar eigen zeggen in therapie is gegaan om met het incident te kunnen omgaan. De jonge vrouw had het flatje voor enkele maanden gehuurd, maar toen ze een foto van zichzelf in Mexico op Instagram zette, kreeg ze een bericht met de boodschap dat Kayla dat weekend weg moest. “Ze zou mijn spullen op de stoep zetten.” Ze huurde de flat niet van een huisbaas, maar van een huurder die het appartement illegaal onderverhuurde aan haar.

“Ik contacteerde de politie, die zei dat zoiets illegaal was”, klinkt het nog. “Maar toch was alles verdwenen toen we thuiskwamen. Alles was weg: tandenborstels, haarborstels, zeep, eten, potten, pannen, zelfs mijn kerstboom. Ze goot zelfs de as van mijn vader, die vorig jaar in de december stierf, in de vuilnisbak.”

Kayla daagt de vrouw die het pand verhuurde voor de rechtbank, maar het kan maanden duren voor ze iets van compensatie ziet. Intussen zette ze een crowdfundingcampagne op om wat spullen te kunnen kopen. “De wet doet haar best, maar intussen moeten we vanaf alles vanaf de grond terug opbouwen. Het zal maanden duren voor we er weer een beetje bovenop zijn.”

(pjv)