Opstellingen voor Limburgse derby bekend

LEES OOK. KRC Genk of STVV? Wie kroont zich tot ´de ploeg van Limburg’?

Bij KRC Genk start Lucumi (terug uit schorsing) in de basis. Jere Uronen, die niet volledig fit is, ontbreekt. Dries Wouters is out met een kuitblessure.

Bij STVV is in de selectie geen plaats voor Asamoah, Sankhon en Konaté. Ook de geblesseerden Caufriez, Pius en Van Helden ontbreken. Ito is er voor het eerst weer bij na zijn coronabesmetting.