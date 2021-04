Op de step voor de verjaardagsdozen van ’t Kietelt

Bezieler Mark Breemans van de vzw ’t Kietelt zit een beetje met de handen in het haar.

“Door corona zijn onze inkomsten enorm geslonken, maar toch willen we onze werking voor kansarme kinderen verderzetten. Daarom ga ik eind juni de uitdaging aan om op drie dagen tijd 500 km op de step door Limburg af te leggen. Je kan ’t Kietelt hiervoor sponsoren via crowdfunding. Op die manier moet het lukken om 10.000 euro, goed voor 250 verjaardagsdozen, in te zamelen. Ik ben alvast aan het trainen!” Alle info op www.kietelt.be en op de Facebookpagina.