Eerste rit Ronde van Turkije gaat dan toch door ondanks sneeuwval, parcours wordt aangepast

De eerste etappe met start in Nevsehir en aankomst in Urgup werd verstoord door sneeuwval en besneeuwde wegen. De organisatie ging op zoek naar een alternatief en komt nu naar buiten met een korte etappe op zondag. Een openingsrit van 72,4 kilometer met start en finish in Konya, ook al de start- en finishplaats van de tweede etappe.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen