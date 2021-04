EuroMillions League Finale 3 Roeselare – Maaseik 3-0

De Maaseikse hoop op een nieuwe titel heeft zaterdagavond een flinke knauw gekregen. Het ging in finale nummer drie met zware 3-0-cijfers onderuit bij Roeselare. Een serieuze uppercut. Dat was ook af te lezen van de Maaslandse gezichten achteraf. Al toonde Maaseik-coach Joel Banks zich ook groots in de nederlaag.