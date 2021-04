“Ongelofelijke versnelling” met vaccinaties, maar toch zijn experten bezorgd

De vaccinatiecampagne zit vandaag in een goede flow. Meer dan één miljoen Vlamingen kregen minstens één prik. De doorlooptijd is ingekort naar minder dan twee weken en donderdag werden voor het eerst meer dan 100.000 mensen op één dag gevaccineerd. Het kersverse dagrecord zal snel sneuvelen want volgende week zet de versnelling zich door. Op die van Pfizer na blijven de leveringen een zorgenkind. Van AstraZeneca ontving ons land deze week de helft van wat werd verwacht.