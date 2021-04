Jordi Lenaers in de wijnkelder van Schuur 17 waar de dieven selectief de duurste wijn- en champagneflessen buitmaakten. — © Johnny Geurts

Bilzen

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben dieven de wijnkelder geplunderd van de bistro-feestzaal Schuur 17 in Rosmeer (Bilzen). Ze gingen aan de haal met 300 flessen dure wijn en champagne. Uit de rijpingskast werd 40 kilo rundvlees gehaald. Tijdens hun vlucht reden de dieven met hun auto over de kassa van het restaurant om deze te openen.