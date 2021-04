Geetbets

Zaterdagavond rond 21.15 uur heeft een brand het huis verwoest achter de nachtwinkel in de Steenstraat in Geetbets. Het vuur brak uit in de keuken. Niemand raakte gewond. Wel zou het hondje van de buren gestorven zijn, mogelijk door de verstikkende rook. De nachtwinkel heeft rook- en waterschade opgelopen.