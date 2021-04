Bjorn kreeg dit weekend dieven over de vloer, die hebben voor 80.000 euro aan fietsen gestolen. — © Roger Dreesen

Houthalen-Helchteren

Bij G-Bikes Servicepunt in Houthalen zijn voor meer dan 80.000 euro aan racefietsen, mountainbikes en elektrische stadsfietsen gestolen. De dieven sloegen in de nacht van vrijdag op zaterdag toe. In vijf minuten tijd werden twaalf exclusieve fietsen gestolen uit de showroom. ”Ze wisten wat ze wilden hebben,” zegt eigenaar Bjorn Eerdekens.